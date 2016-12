Liga Champion Bayern Munchen vs Arsenal 5 November 2015

Prediksi Bayern Munchen vs Arsenal – Pertandingan seru yang akan menghibur kita malam ini. Prediksi Pertandingan Bayern Munchen vs Arsenal yang Terpercaya dan Akurat yang kami suguhkan buat anda semua. kami juga memberikan Prediksi Pur Puran Bayern Munchen vs Arsenal dan Pasaran Bola Bayern Munchen vs Arsenal yang senantiasa update setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan anda dalam memprediksikan pertandingan hari ini.



Prediki Skor Bola Pertandingan bigmatch antara Bayern Munchen vs Arsenal ini akan kembali menghiasi layar televisi kita. dari catatan sejarah sepakbola pertemuan kedua kubu adalah untuk yang kesekian kalinya terjadi. jutaan pasang mata sudah menunggu untuk menyaksikan aksi mereka di lapangan hijau. Bayern Munchen sejauh ini mengoleksi dua kemenangan dan hasil imbang satu kali dan kalah dua kali.



Bagaimana Akhir dari pertandingan kedua kubu ini nantinya? mari kita saksikan bersama-sama terlebih dahulu lima laga terakhir dan sejarah pertemuan kedua kubu. berikut ini juga kami akan menyajikan Prediksi Skor Bayern Munchen vs Arsenal malam ini, sebagai bahan pertimbangan anda untuk memprediksikan pertandingan yang akan bermain.



Prediksi Skor Bayern Munchen vs Arsenal 05 November 2015



Head to Head Bayern Munchen vs Arsenal:

21/10/15 Arsenal FC 2 – 0 Bayern München

12/03/14 Bayern München 1 – 1 Arsenal FC

20/02/14 Arsenal FC 0 – 2 Bayern München

14/03/13 Bayern München 0 – 2 Arsenal FC

20/02/13 Arsenal FC 1 – 3 Bayern München



Lima Pertandingan Terakhir Bayern Munchen:

31/10/15 Eintracht FrankfurtFRA 0 – 0 FC Bayern MünchenBAY

28/10/15 VfL WolfsburgWOB 1 – 3 FC Bayern MünchenBAY

24/10/15 FC Bayern MünchenBAY 4 – 0 1. FC KölnKOE

21/10/15 Arsenal FCARS 2 – 0 FC Bayern MünchenBAY

17/10/15 SV Werder BremenBRE 0 – 1 FC Bayern MünchenBAY



Lima Pertandingan Terakhir Arsenal:

31/10/15 Swansea City AFCSWA 0 – 3 Arsenal FCARS

28/10/15 Sheffield Wednesday FCSHW 3 – 0 Arsenal FCARS

24/10/15 Arsenal FCARS 2 – 1 Everton FCEVE

21/10/15 Arsenal FCARS 2 – 0 FC Bayern MünchenBAY

17/10/15 Watford FCWAT 0 – 3 Arsenal FCARS



Perkiraan Pemain Bayern Munchen vs Arsenal:



BAYERN MUNCHEN: M. Neuer – D. Alaba – H. Badstuber – P. Lahm – S. Rode – J. Boateng – M. Götze – Xabi Alonso – X. Shaqiri – T. Müller – R. Lewandowski.



ARSENAL: Cech, Bellerin, Koscielny, Mertesacker, Monreal, Coquelin, Cazorla, Ramsey, Ozil, Sanchez, Walcott



Prediksi Skor Bayern Munchen vs Arsenal



BAYERN MUNCHEN 2 – 1 ARSENAL



